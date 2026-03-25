Ein 100 Jahre alter Film aus Kaiserslautern ist am Karfreitag im SWR-Studio zu sehen. Es sind Aufnahmen aus dem Stadtarchiv, aufbereitet von der hiesigen Firma Aberle.

Die beiden Lauterer Christian und Peter Aberle haben sich auf die Digitalisierung von altem Filmmaterial spezialisiert. Sie arbeiten mit einem Netzwerk internationaler Archive und Sammler zusammen. Auch die 1925 entstandene Kurz-Dokumentation „ Kaiserslautern im Film“ lag bisher nur auf zerkratztem 35-Millimeter-Material vor und wurde von den Brüdern technisch überarbeitet.

Produzent der schwarzweißen Rarität war ein Arnold Klein, der schon im Münchner Adressbuch des Jahres 1907 als Filmschaffender genannt wird und außerdem als Regisseur und Schauspieler firmierte. Seine Firma stellte ab 1922 Dokumentationen und Werbefilme für Städte her, darunter Bad Kreuznach, Koblenz und Ludwigshafen, wo außerdem ein Zweiakter über die Maschinenfabrik der Schweizer Sulzer-AG entstand.

Bilder aus der Geschäftswelt

Nach der Klein’schen Doku „Meisterschaft von Deutschland und Österreich im Skilauf 1925 in Kitzbühel“ ging das 30-Minuten-Opus „Die Pfaff-Nähmaschine“ durch die Zensur. Im Frühjahr 1925 gelangte „Kaiserslautern im Film“ in die Kinos, eine 530 Meter – also knapp 20 Minuten – lange Darstellung der örtlichen Geschäftswelt, dazu Straßenszenen und Sehenswürdigkeiten. Da einige Unternehmen besonders ausführlich zu sehen sind, dürften sie an der Finanzierung des Films beteiligt gewesen sein.

Wer hinter der Kamera und für die Konzeption stand, ist nicht bekannt. Auch der Lebensweg des Arnold Klein wurde bislang weder von Film- noch Wirtschaftshistorikern rekonstruiert. Für die Firma Aberle ist die oft mühevolle und zeitaufwendige Recherche nach verschollenen Filmschätzen dagegen Routine.

Bei ausländischen Spielfilmen etwa lagert der deutsche Ton oft getrennt von den Filmrollen, die aus feuergefährlichem Zelluloid- und Nitrat-Material bestehen. Es wird jeweils neu gescannt und „schonend nachbearbeitet“, wie Peter Aberle betont: „Der Endkunde erhält es dann auf Festplatte oder einem Datenstick.“

Anfänge auf dem Flohmarkt

Der heute 41-Jährige war im Teenageralter, als er vom Lauterer Flohmarkt einen Reklamefilm für Opel-Autos erhielt. Er verkaufte ihn weiter, kam auf Filmbörsen mit anderen Sammlern und Händlern in Kontakt – und machte das Hobby zum Beruf. 2007 gründete er mit seinem vier Jahre älteren Bruder Christian die Aberle-Media-GmbH, die zunächst vor allem die Vermarktungsrechte alter Kinofilme für DVD erwarb.

„Besonders gut hat sich eine DVD-Kollektion von Laurel-&-Hardy-Filmen verkauft“, sagt Christian, der im kommenden Monat 46 Jahre alt wird. Schließlich übernahm man den kompletten Filmstock des Frankfurter Video- und Super-8-Labels Interpathé: Exakt 12.336 Filmdosen im 16- und 35-Millimeter-Format wanderten von Frankfurt nach Kaiserslautern.

„Streaming“ ist das neue Geschäftsfeld

Schon bald wurden auch Hollywood-Riesen wie Universal, 20th Century Fox und Metro-Goldwyn-Mayer zu Geschäftspartnern der Lauterer Jungunternehmer. Zu den Spielfilmen kam die Digitalisierung von Lerngut und Bildungsmedien. Inzwischen bringt der DVD-Vertrieb deutlich weniger Profit, so dass die Brüder Aberle vor allem „Streaming“-Dienste beliefern.

In der internationalen Medienbranche sind die beiden Lauterer längst als Spezialisten für die Aufbereitung von historischem Filmmaterial etabliert. Neben „Streaming“-Diensten – also den Anbietern von direkt beim Empfang wiedergegebenen Filmen – setzen die Aberles weiterhin auf „die hochwertige Bearbeitung und Präsentation von Filmen, die Kulturerbe und Kunstgeschichte bewahren“. Der Erhalt der uralten Kopien wird von der Filmförderungsanstalt des Bunds unterstützt.

Tausende Regalmeter Filmdosen

Weiterhin sind Christian und Peter Aberle ein Zwei-Mann-Unternehmen mit vielen freien Mitarbeitern, auch im Ausland. Die hochmoderne Digitaltechnik ist in zwei Räumen im unscheinbaren Lauterer Firmensitz untergebracht. In meterlangen Regalen lagern Tausende Dosen mit alten Spiel- und Dokumentarfilmen, außerdem Wochenschauen sowie Privataufnahmen auf Super-8 und anderen Formaten: „Vieles haben wir noch gar nicht gesichtet.“

Für die Vorstellung am Karfreitag hat der SWR schon vorab die Bestuhlung ausgeweitet. Die Aberles haben im eigenen Archiv gestöbert und nach eigener Aussage „seltene, bisher unveröffentlichte Raritäten“ zu Tage gefördert. Die sollen „eindrucksvolle Einblicke in vergangene Jahrzehnte bieten und Erinnerungen wecken“. Gesprächsszenen bringen ein Wiedersehen mit Sport-Berühmtheiten wie Fritz Walter und Karl Mildenberger.

Wiedersehen mit „Waschmühl“-Film

Der Lauterer Filmemacher Karl-Heinz Christmann – Jahrgang 1961 – stellt über 40 Jahre alte Aufnahmen zur Verfügung. Außerdem hat er die FCK-Meisterfeier 1998 gefilmt. Ferner bringt er seine Doku „Die Waschmühle“ mit, die Christian Aberle als „lebendiges Zeitdokument über Freizeitkultur, Gemeinschaft und lokale Identität“ bezeichnet.

Ergänzt wird das Programm durch Kostproben aus privaten Filmsammlungen. „Das sind Amateuraufnahmen, die bislang kaum öffentlich zu sehen waren und neue, persönliche Blickwinkel aus dem Stadtleben vergangener Jahrzehnte bieten“, wie Peter Aberle sagt. Er verspricht einen „Abend voller bewegter Stadtgeschichte“ – und die Premiere einer 100 Jahre alten Wiederentdeckung.

Info

„Filmische Zeitreise durch Kaiserslautern“ am Karfreitag, 3. April, 17.15 Uhr, SWR-Studio Kaiserslautern.

Karten in der Buchhandlung Thalia, bei Foto Bleh, Am Altenhof 17, Kaiserslautern sowie im Internet auf der Seite www.eventim.de.