Die U21 des FCK kann mit dem Remis gegen den FK Pirmasens gut leben: Vier-Punkte-Vorsprung gewahrt, die Serie auf 16 Spiele ohne Niederlage ausgebaut.

Besondere Situationen erfordern manchmal besondere Entscheidungen. Da in Ivan Smiljanic – wie befürchtet – der zweite Innenverteidiger der U21 des 1. FC Kaiserslautern für das Oberliga-Topspiel gegen den FK Pirmasens am Freitagabend ausfiel, musste FCK-Trainer Alexander Bugera für die Defensive eine Lösung finden. Er fand eine – aber nicht die, die zu erwarten gewesen wäre. Statt – wie schon öfter in dieser Saison – Kapitän Jean Zimmer als zweiten Innenverteidiger spielen zu lassen, stellte er einen Debütanten aus der A-Jugend auf den Platz: Linus Tautenhahn. Eine mutige Entscheidung. Aber eine, die sich als richtig erwies.

Der 18-Jährige Tautenhahn zeigte vor der für ihn ganz sicher ungewohnten Kulisse von fast 1400 Zuschauern keinerlei Nervosität, gewann viele Zweikämpfe, spielte überlegte Pässe von hinten heraus, hatte seinen Gegenspieler Dennis Krob – immerhin ein Top-Stürmer der Liga – über die 90 Minuten meist im Griff. Kurzum: Der 18-Jährige zeigte beim 1:1 (0:1) durch die Tore von Thomas Selensky (40.) zur FKP-Führung und den Ausgleich von Ben Reinheimer auf Vorlage von Owen Gibs (73.) ein tolles Debüt in der Oberliga.

Tautenhahns Debüt

„Wir haben ja einen Innenverteidiger gebraucht, nachdem Ivan ausgefallen ist“, sagt FCK-Trainer Bugera. „Linus hat in der U19 auch Innenverteidiger gespielt, hat viel Spielpraxis. Also habe ich mir gedacht: Den hauen wir jetzt mal rein.“ Ähnliches hatte Bugera auch in der Vorsaison schon gemacht, zum Beispiel im entscheidenden Spiel um Platz zwei gegen Pirmasens (2:1), als er den damaligen A-Jugendspieler Erik Müller einwechselte. Und Müller dann im ersten Spiel um den Regionalliga-Aufstieg gegen die TSG Balingen (1:1) sogar von Anfang an brachte.

Tautenhahn sprach nach der Partie davon, dass es für ihn „ein Supergefühl“ gewesen sei, erstmals in der Oberliga auflaufen zu dürfen. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte und spielen durfte.“ Wobei der 18-Jährige auch die Unterschiede zu den A-Junioren bemerkte: „Es war natürlich noch mal ein anderes Tempo als in der U19, alles noch einmal ein bisschen körperlicher. Aber es hat sich super angefühlt auf jeden Fall.“

Den Gegenspieler geärgert

Dass er gegen FKP-Stürmer Krob eine gute Figur machte, habe auch daran gelegen, dass ihn Bugera dementsprechend eingestellt habe, erklärt Tautenhahn. „Der Trainer hat mir einfach auch noch mal vor dem Spiel mitgegeben, dass ich nicht zu eng dran sein soll an Krob, damit er sich reindrehen kann. Ich habe einfach versucht, immer ein bisschen auf Abstand zu bleiben und ihn einfach zu nerven.“ Ein wenig sei er schon nervös gewesen, gibt Tautenhahn zu, aber: „Nervosität vor einem Spiel gehört auch dazu. Im Endeffekt war ich nicht viel nervöser als sonst auch.“

Bugera bescheinigte seinem Debütanten jedenfalls eine gute Leistung. „Der Junge hat gut gespielt “, lobte der Trainer. „Gegen so einen abgezockten Stürmer zu spielen, ist nicht einfach. Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Ich habe ihm gleich auch nach dem Spiel gesagt: Gratulation. Denn er hat wirklich ein sehr gutes Oberliga-Spiel gemacht.“

Insgesamt konnten Bugera und seine Spieler mit dem Remis in der wechselvollen Partie gut leben, in der der FCK II in der ersten Halbzeit dominant war, aber den Rückstand aus dem Nichts kassierte, und der FKP nach dem Seitenwechsel beste Möglichkeiten zum 2:0 liegen ließ, aber Kaiserslautern traf. „Das Unentschieden geht in Ordnung, weil jedes Team seine Phasen hatte“, sagte er. „Wir bleiben so vier Punkte vorne und haben unsere Serie auf 16 ungeschlagene Spielen ausgebaut.“