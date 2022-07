Sport, Spiel und Spaß in den Sommerferien: Dazu lädt ein „Ferienkalender Erfenbach 2022“ Kinder in den Sommerferien ein. Eine Aktion, die Sandra Faß besonders am Herzen liegt, ist Belebung der Dorfbücherei. Unter dem Motto „Die Leseratten sind wieder los“ lädt das siebenköpfige Team um Sandra Faß bis 12. September Kinder aus Grundschule und Kindertagesstätten des Stadtteils zu einem Besuch in die Bücherei im Rathaus Erfenbach ein. Dort erwarten die Kinder Bücher zu Themenwelten wie beispielsweise Fußball, Pferde, Natur, Hexen, Zaubern und Piraten. „Die ausgeliehenen Bücher sollen dazu beitragen, den Kindern die Zeit in den Ferien zu vertreiben“, so das Mitglied im Ortsbeirat Erfenbach.

Lesesommerheft soll motivieren

War es im vergangenen Jahr ein Lesetagebuch, das den Kindern zur Verfügung stand, ihre Leseeindrücke festzuhalten, ist es in diesem Jahr ein Lesesommerheft, das die kleinen Leseratten motivieren soll, etwas zu den Themen der Geschichten zu malen oder zu schreiben. „Auch können Teilnehmer ihr Lesetagebuch vom Vorjahr weiterführen.“ 30 Kinder haben im vergangenen Jahr ein Lesetagebuch geführt und wurden am Ende der Aktion mit einer kleinen Überraschung bedacht. So wird es auch in diesem Jahr gehandhabt. Am Ende winkt den Leseratten nicht nur eine Aufmerksamkeit. „Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis.“ Mit der Ferienaktion möchten Sandra Faß und ihr Team die Dorfbücherei wieder mehr ins Bewusstsein der Erfenbacher rufen. Eine Bücherei sei ein wichtiges Kulturgut, das es zu bewahren und zu fördern gelte. Froh ist sie über die private Spende einer Erfenbacher Familie für die Bücherei. „Aus dem Haushalt fließen zurzeit keine Mittel.“

Mehr als „nur“ die Dorfbücherei erkunden

Doch nicht nur in die Bücherei lädt Sandra Faß Kinder ein. Am 29. Juli, am 12. August und am 2. September, 15 bis 16.30 Uhr, hat die Tennisspielerin ein Tennis-Schnuppertraining für Kinder ab sechs Jahren organisiert. Tennisschläger und Bälle werden gestellt. „Bei der Ferienaktion ist es uns wichtig, dass Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Möglichkeit haben, am Angebot teilzunehmen und die Eltern entlastet sind. Weitere Aktionen des Ferienprogramms finden sich im Internet: tus-erfenbach.de.