Eierlaufen oder Eierrennen ist ein populäres Geschicklichkeitsspiel, das durch die Vielzahl an vorhandenen Spielsachen in Vergessenheit geraten ist. Dabei hat es durchaus seinen Reiz und ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht.

Die gegeneinander antretenden Spieler stellen sich beim Start (und gleichzeitig auch der Ziellinie) auf. Sie haben jeweils einen Löffel in der Hand, den sie ganz am Ende halten. Auf dem Löffel liegt ein rohes oder hartgekochtes Ei (oder eine Kartoffel). Sobald das Startsignal ertönt, laufen die Spieler einen Hindernisparcours ab. Der Spieler, der das als erstes schafft, hat gewonnen. Fällt einem Spieler das Ei herunter, muss er zurück zum Start, bevor er weiterlaufen darf. Besonders schwer wird es, wenn man in beiden Händen jeweils einen Löffel mit einem Ei tragen muss.

Sehr witzig ist es auch mit unterschiedlichem Schuhwerk. Oder wer hat schon Eierlaufen mit High Heels oder Gummistiefeln ausprobiert?“

Die Serie