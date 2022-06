Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Gerätturnen in Koblenz haben sich Daniel und Lukas Eichhorn vom TV Morlautern im Kür-6-Kampf der Altersklasse 20 und älter ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und standen am Ende punktgleich oben auf dem Podest.

Nach Sprung und Barren lag Daniel mit 0,3 Punkten knapp vorne. Mit einer blitzsauberen Reckübung übernahm sein Bruder Lukas zur Halbzeit die Führung. Am Boden erhielten beide exakt die gleiche Punktzahl, aber mit seiner höherwertigen Übung am Pauschenpferd setzte sich Daniel mit einem Zehntelpunkt Vorsprung wieder an die Spitze. Diese minimale Differenz konnte Lukas am letzten Gerät, den Ringen, wieder egalisieren.

Beide Turner präsentierten sich bei ihren Darbietungen an den olympischen Geräten in Bestform und konnten ihr Leistungsniveau gegenüber den Pfalzmeisterschaften nochmals steigern. Nächste Station sind die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Jahnkampf (Gerätturnen, Leichtathletik und Schwimmen) am 2. Juli in Ramstein.