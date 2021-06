Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) haben den Gauss-Preis und Nachwuchspreise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen. Einer der Preise geht nach Kaiserslautern: Franziska Diez wird für ihre Dissertation ausgezeichnet. Auf derselben Veranstaltung wurde Professor Ralf Korn zum DGVFM-Vorsitzenden gewählt.

Diez, Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, erhält für ihre an der Technischen Universität Kaiserslautern eingereichte Dissertation einen von drei Gauss-Nachwuchspreisen. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Chancen-Risiko-Klassifizierung von kapitalmarktgebundenen Altersvorsorgeprodukten.

Ralf Korn zum Vorsitzenden gewählt

Die Preisverleihung war Bestandteil der digitalen Mitgliederversammlung der DGVFM, bei der Ralf Korn, Professor für Finanzmathematik an der TU Kaiserslautern und Berater am Fraunhofer ITWM, zum Vorsitzenden gewählt. Korn stand der Vereinigung bereits 2015 und 2019 vor. Die DGVFM kümmert sich um Forschung, Aus- und Weiterbildung sowie Transfer auf den Gebieten der Finanz- und Versicherungsmathematik und stellt insbesondere den Kontakt zwischen den Hochschulen und den Mathematikern in Finanz- und Versicherungswirtschaft dar.