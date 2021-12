Wie freut man sich am besten über ein unliebsames Geschenk? Günther Fingerle, Pressesprecher und Schauspieler am Pfalztheater in Kaiserslautern beantwortet die Frage.

Am Allerbesten ist es, selbst wenn es schwerfällt, ehrlich zu sein. Natürlich kann man beim Weihnachtsfest den Verwandten und Freunden auch die ganze Skala von Begeisterung herunterlügen. Ob das moralisch vertretbar, aber vor allem glaubwürdig ist, hängt von der Situation und den Schauspielkünsten ab. Daher tut man sich und dem Schenkenden häufig den größten Gefallen, indem man statt einer großen Show eine ehrliche Rückmeldung gibt. Ein gutes Konzept, um solche unangenehmen Situationen mit persönlicher Konfrontation zu vermeiden, ist das Wichteln. Der Wichtel, der einen Namen zugelost bekommt und dieser Person ein Geschenk kaufen muss, bleibt ein Geheimnis und wird somit selbst bei verhaltener Freude nicht bloßgestellt.

Im Fall, dass man sicher ist, sein Gegenüber mit einer Beschwerde über das Geschenk zu beleidigen, ist es am besten, diplomatisch ein oder zwei Sätze der Freude verlauten zu lassen, um die Gemüter am Weihnachtsfest bloß nicht zu erhitzen.

Heiligabend ist am 24. Dezember. Das steht fest. Bis es jedoch so weit ist, stellen sich noch einige Fragen. Im Adventskalender der „Pfälzischen Volkszeitung“ werden sie bis Weihnachten täglich von Experten beantwortet.