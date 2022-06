Das Ehrenamt in der Pfalz stand im Mittelpunkt der Verleihung des Ehrenamtspreises 2022, zu der die Versicherungskammer Stiftung und die Sparkasse Kaiserslautern am Montag in den Deutschordensaal der Sparkasse eingeladen hatten.

Mit einem Preisgeld von 5000 Euro zeichnete die Versicherungskammer Stiftung die Arbeit des Altstadt-Kindertreffs in Landau aus. Thomas Hirsch, Oberbürgermeister der Stadt Landau erinnerte daran, wie fragil das Ehrenamt in der Corona-Zeit gewesen und wie wichtig es im gesellschaftlichen Miteinander sei.

Wolfgang Reif, Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Stiftung, verwies auf das Ziel des Preises, das ehrenamtliche Engagement von Bürgern in Bayern und in der Pfalz zu unterstützen. Das sollte lokal mit der Gemeinde oder der Stadt verankert sein und dazu beitragen, das gesellschaftliche Leben vor Ort zu sichern und in Zukunft zu gestalten. Für den Preis seien insgesamt 450 Bewerbungen, darunter 60 aus der Pfalz, eingegangen.

Freilichtbühne Katzweiler ausgezeichnet

Kai Landes, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern, freute sich, erstmals zwei Sonderpreise im Wert von je 2500 Euro für die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern vergeben zu können. „Das Ehrenamt ist die Keimzelle des gesellschaftlichen und sozialen Miteinanders“, betonte Landes. Als Preisträger wurden die Freilichtspiele Katzweiler und der Tierschutzverein Animal Sunshine Farm ausgezeichnet.

Für die Freilichtbühne Katzweiler nahm Karl-Rudolf Becker den Preis entgegen. Er erinnerte insbesondere an die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins und die laufenden Produktionen wie „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ und „Es hat Zoom gemacht – Die 80er Jahre Show“. „Jedes Vereinsmitglied ist uns gleich wichtig. Egal, ob es auf der Bühne steht oder Autos auf dem Parkplatz einweist“, erinnerte Becker an das Motto des Gründers Pfarrer Wilhelm Gruber.

Preis für Tierschutzverein Animal Sunshine Farm

Der Vorsitzende Kai Zöller nahm den Preis für den Tierschutzverein Animal Sunshine Farm entgegen. „Wir retten Tiere in Not. Egal welche, ob Hund, Schlange oder Murmeltier“, beschrieb Zöller die Arbeit des in Kindsbach beheimateten Vereins. Von 168 Mitgliedern seien 50 aktiv. An 365 Tagen im Jahr seien Mitglieder zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei Wind und Wetter bereit, Tieren in Notsituationen beizustehen und ihnen zu helfen, sagte Zöller.

Für den Sonderpreis der Sparkasse Kaiserslautern waren insgesamt 42 Bewerbungen eingegangen. Die hohe Zahl der Bewerbungen und das große ehrenamtliche Engagement in Stadt und Landkreis hätten die Sparkasse bewogen, zusätzlich jeden der Bewerber mit 200 Euro zu bedenken, verwies Landes auf eine Gesamtsumme von 13.000 Euro. Vertreter von fast der Hälfte der ehrenamtlich tätigen Vereine konnten Urkunde und Preisgeld bei der Feier entgegennehmen. Musikalisch trugen Markus Schäfer und Desheng Gao, beide Geige, und Mael Konstanzer (Gitarre), Schüler der Emmerich-Smola-Musikschule und –Musikakademie zur Feier bei.