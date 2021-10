Kritik an der Einweihung des Lautertalradwegs Ende September hat Jürgen Reincke geäußert. Im Umweltausschuss monierte Reincke (FWG) am Mittwochabend, die Ehrenamtlichen der Naturschutzverbände und beispielsweise des Naturschutzbeirates, die intensiv an dem Projekt mitgearbeitet und beraten haben, seien einfach vergessen worden. Auch Mitglieder der betroffenen Ortsbeiräte seien nicht über die Eröffnung der Trasse informiert worden. „Da fühlt man sich als Ehrenamtlicher übergangen“, so Reincke, der wissen wollte, wie das in Zukunft laufen soll.

Beigeordneter Peter Kiefer entschuldigte sich für die Panne, erklärte, vermutlich habe das mit der Pandemie zu tun, weil die Corona-Auflagen lange Zeit bei Veranstaltungen eben nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen haben. Zudem war der Termin verschoben worden. „Bei der Einweihung des nächsten Bauabschnittes werden wir das auf jeden Fall wieder anders machen“, sicherte Kiefer zu. Auf einer Länge von 1,3 Kilometer ist der Lautertalradweg zwischen Otterbach und dem Kreuzhof ausgebaut worden. Im nächsten Abschnitt soll die Rütschhofstraße verkehrsberuhigt werden. Für den neuen Radweg auf der Bachbahntrasse nach Weilerbach läuft das Planfeststellungsverfahren.