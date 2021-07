9000 Quadratmeter in bester Innenstadt-Lage: Fünf Investoren aus Kaiserslautern und Pirmasens haben das ehemalige Areal der Telekom in der Rummelstraße 9-11 erworben und wollen daraus ein City Quartier gestalten. Was sie sich hier vorgenommen haben.

Die Arbeiten im Turm, dem ehemaligen Telekom-Gebäude, haben schon begonnen. Derzeit wird der Eingangsbereich neu gestaltet und abgewogen, welche Wandverkleidung am besten zur Vision der zukünftigen Nutzung passt. Vierecke in unterschiedlichen Grautönen und Formaten, ausgestattet mit indirekten Lichteffekten geben einen ersten Eindruck, wie das Gebäude nach der Modernisierung aussehen könnte. Zwei Fahrstühle sind vorhanden und bringen Besucher in eines der sechs Stockwerke.

Auf rund 2500 Quadratmeter sollen hier bis zum Jahresende Gewerbeflächen entstehen. Dazu werde das Gebäude vollständig modernisiert, die Raumaufteilung und Ausstattung werde nach Wünschen der Mieter ausgeführt, schildert Michael Trifonoff. Er ist einer von fünf Gesellschaftern aus dem Baugewerbe, die sich für das Projekt zur City Quartier Kaiserslautern GmbH zusammengeschlossen haben. Vier der Unternehmer stammten aus Kaiserslautern, einer aus Pirmasens, schildert Trifonoff. Namentlich genannt werden wollen sie nicht.

Erste Anfragen gibt es schon

Die Postbank werde im Erdgeschoß bleiben, auch die oberste Etage sei bereits vermietet, hier werde die Finanzberatung der Postbank einziehen. Die über 200 Fenster des Turmes sollen getauscht, die Fassade modernisiert werden und einen neuen Anstrich erhalten. Für das Gebäude gebe es jetzt schon Anfragen von potenziellen Mietern, berichtet Trifonoff. Darunter seien einige Unternehmen aus den städtischen Randbereichen, die gern in die Innenstadt ziehen würden. „Hier hat man alles vor der Haustür“, verweist Trifonoff auf die zentrale Lage.

Direkt an den Turm schließt sich in der Karl-Marx-Straße ein denkmalgeschützter Gebäudeteil mit Sandsteinfassade an. Vorausgesetzt, der Denkmalschutz lasse es zu, würden die Investoren gern das ursprüngliche Mansardendach wieder herstellen und dem Gebäude damit sein früheres Erscheinungsbild wiedergeben. Für die Nutzung komme eine Kombination aus Wohn- und Gewerbefläche in Frage.

Auf das denkmalgeschützte Gebäude folgt in der Karl-Marx-Straße ein weiterer Gebäudeteil, der nicht unter Denkmalschutz stehe. Weiter geht es mit einem Gebäude in der Basteigasse, das derzeit dreistöckig ist. Wenn möglich soll dieses Gebäude um drei Geschoße aufgestockt werden und Wohnraum bieten. Für das komplette Areal seien etwa 45 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 45 und 120 Quadratmetern geplant.

Im Innern des Gebäudekomplexes befindet sich eine große Freifläche, die als eine Kombination aus Parkraum und Erholungsfläche dienen soll. In diesem Innenhof soll eine Rotunde entstehen, die 70 Parkplätze bietet, zusätzlich aber begrünt ist und als „grüne Lunge“ dienen soll. Ein Kinderspielplatz und Bänke seien ebenfalls vorgesehen. So hätten die Mieter bei zentraler Innenstadtlage gleichzeitig Parkplätze und einen Blick in einen begrünten Innenhof, fasst Trifonoff zusammen.

Derzeit in Planungsphase

Die Vorhaben in der Karl-Marx-Straße und der Basteigasse seien derzeit in der Planungs- und Projektierungsphase, ein Architektenwettbewerb habe bereits stattgefunden. Mit der Planung sei das Architekturbüro Molter & Linnemann aus Kaiserslautern beauftragt worden. Er hoffe, dass die Planung in drei bis sechs Monaten abgeschlossen sei und dann eingereicht werden könne, erklärt Trifonoff.

Der angedachte Zeitplan sieht vor, dass der Turm Ende des Jahres fertig sein soll, die Wohnungen in den anderen Gebäuden bis 2023. Insgesamt sollen rund 26 Millionen Euro investiert werden.

Unter dem kompletten Gebäudekomplex befindet sich eine große zusammenhängende Bunkeranlage, die begehbar ist. Ob dieser Teil ebenfalls genutzt werden soll und wenn ja, in welcher Form, sei noch nicht klar.