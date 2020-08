Die Kaiserslauterer Unternehmensgruppe PRE hat das frühere C&A-Gebäude in der Eisenbahnstraße erworben. Geplant ist, das Objekt komplett zu entkernen und neu aufzubauen. Als Ankermieter steht ein Lebensmittelmarkt auf der Wunschliste der Investoren. Seit dem Umzug des Bekleidungshauses in das Einkaufszentrum „K in Lautern“ vor fünf Jahren gammelte die Immobilie vor sich hin. Jetzt könnten im Obergeschoss auch Wohnungen und Arztpraxen entstehen.

