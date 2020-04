Er war ein umtriebiger Tausendsassa, immer um das Wohl anderer bemüht, das Herz der Malteser in Kaiserslautern, so schildern es seine Weggefährten: In dieser Woche ist Peter W. Dossinger, früherer Dienststellenleiter, gestorben.

Dossinger hatte die Malteser Kaiserslautern 1985 als Dienststellenleiter, zunächst noch in Hohenecken angesiedelt, mitaufgebaut. Von dort aus ging es über die Glockenstraße in das heutige Domizil der Hilfsdienste in der Mainzer Straße. Erst im Januar 2020 war Dossinger in den Ruhestand getreten.

Zu seinen Einsatzgebieten und den aufgebauten Diensten der Malteser in den zurückliegenden Jahrzehnten gehörten beispielsweise Krankentransporte, der Rettungsdienst, Rückhohldienste in Europa, die Krankenpflege, Essen auf Rädern, Sitztanz, Sanitätsdienst zur Pflege und Fahrerlaubnis, Schulsanitätsdienst, Kleidersammlung per Container, Diabetikertreff, Einsätze bei Großveranstaltung – immer stellte sich Dossinger in den Dienst anderer, packte selbst mit an.

Vielfach ehrenamtlich engagiert blieb er auch im Ruhestand bis zuletzt, insbesondere bei „seinen“ Maltesern, für die er seine ganze Familie gewinnen konnte. So versorgte Dossinger unter anderem in der Corona-Krise Menschen in Quarantäne mit den wichtigsten Produkten – die Malteser hatten die Fahrdienste gleich zu Beginn übernommen.

Beruflich als auch privat trieben ihn die christliche Nächstenliebe sowie der Gedanke der humanitären Hilfe an. So war er beispielsweise auch nach dem Atomreaktor-Unglück in Tschernobyl im Hilfseinsatz, zahlreiche weitere Dienste, beispielsweise in Bulgarien, Ungarn, Rumänien oder Albanien, gehörten zu seinem Wirkungsfeld. So begleitete er unter anderem mehrfach Hilfsbedürftige bei Pilgerfahrten in den Vatikan. Er sei immer für andere da gewesen, habe sein eigenes Ich stets zurückgestellt, um anderen beizustehen und sie zu unterstützen, sagen Weggefährten. Dossinger war zudem in der katholischen Kirche engagiert und in der CDU aktiv.

Der Mann mit dem großen Herzen ist am Mittwoch in Kaiserslautern verstorben, am Sonntag wäre er 66 Jahre alt geworden. Dossinger hinterlässt seine Frau und drei Kinder.