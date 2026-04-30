Die Lange Nacht der Kultur gehört seit mehr als 20 Jahren fest in den Veranstaltungskalender. Am 13. Juni verwandelt sich die Stadt wieder in einen riesigen Aufführungssaal.

Das Programm der Langen Nacht der Kultur ist auch in diesem Jahr wieder pickepackevoll. Hunderte Künstler aus der Stadt und von außerhalb bevölkern an diesem Tag Kaiserslautern. Vollprofis treffen auf ambitionierte und leidenschaftliche Amateure, die großen Kultur-Einrichtungen mischen sich mit der freien Szene. An 31 Spiel- und Auftrittsorten, quer verteilt durch die Innenstadt, wird musiziert, ausgestellt, illuminiert oder einfach nur genossen. Dazu kommt der Lange-Nacht-Bus, „mit dem nicht nur von Ort zu Ort gefahren werden kann“, wie Max Punstein, stellvertretender Direktor des Referats Kultur, bei der Vorstellung des Programms erklärt. Denn dort musizieren auch der Saxophonist Stefano Cattaneo zusammen mit Gitarrist Carlos Abyazar, Coco Clownesse begleitet die Fahrgäste mit ihrer Burlesque-Show.

Neue Veranstaltungsorte sind mit dabei

Bei der Langen Nacht der Kultur öffnen in diesem Jahr wie gewohnt die großen Häuser ihre Türen: die Fruchthalle, das mpk – Museum Pfalzgalerie, der Japanische Garten, die Stiftskirche, das Theodor-Zink-Museum und einige mehr. Darüber hinaus machen zahlreiche weitere Institutionen mit wie die Handwerkskammer der Pfalz, die Galerie AmWebEnd, Sukura, der Kunstverein „KunstRaum Westpfalz“, das Union-Kino mit der Langen Nacht der kurzen Filme, Salon Schmitt oder das Kabinett K2.

„Die Lange Nacht der Kultur ist eine echte Erfolgsgeschichte, eine Institution und fest verankert im Kulturkalender der Stadt“, sagt Kulturdezernent Manfred Schulz. Bereits zum 24. Mal wird die Stadt zur Ausgehzone für Kulturliebhaber. Auch neue Veranstaltungsorte sind mit dabei. So wird der Friseursalon Christine Wolf in der Alleestraße zum Ausstellungsraum. Die Foto- und Labor-AG der Uni zeigt dort mit ihren Bildern „Secrets of K-Town“ verborgene Orte und unscheinbare Details. Ebenfalls neu bespielt wird das 42 Kaiserslautern sowie der Skatepark am Benzinoring. Ab 18 Uhr kann dort nicht nur geskatet werden, durch die musikalische Begleitung soll auch längst verstorbenen Musikern eine Bühne bereitet werden. An der Ost-Fassade des Rathauses wird Ingo Brackes Lichtinstallation „Quanten: Licht! Akt II“ zu sehen sein und die Aktion „Lautrer Schatten“ bietet auf dem Platz neben der Tourist Info „eine Ruheoase und konsumfreien Raum, für all jene, die sich bei dem vielfältigen Programm mal eine Pause gönnen wollen, die Füße hochlegen oder die sich die Teilnahme an der Langen Nacht nicht leisten können“, erklärt Petra Neumahr von der Initiative. Bevor sich der Platz ab 19 Uhr in eine „Chill-out-Area“ verwandelt, werden dort verschiedene Ensembles der Emmerich-Smola-Musikschule musizieren (17 bis 18.30 Uhr).

Programm in der Fruchthalle entführt in Swing-Ära

Der Startschuss in die Lange Nacht fällt am Samstag, 13. Juni, um 15 Uhr mit der „Kleinen Malschule“ in der Galerie AmWebEnd, um 17 Uhr geht es dort weiter, außerdem gibt es zur gleichen Uhrzeit eine musikalische Zeitreise im SWR-Studio, eine Autorinnenlesung in der Pfalzbibliothek, eine Vernissage im Alcatraz-Hotel, die Ausstellung „unterirdisch:Licht!“ im Felsenkeller unter der Meisterschule für Handwerker sowie Malerei im Atelier Zitronenblau.

Ab 18 Uhr kann beim Familienprogramm in der Musikschule interaktiv die Welt der Musik erkundet werden, bevor ab 20 Uhr wieder das bekannte Schulbandfestival „Rock it for your school“ auf dem St.-Martins-Platz startet.

Das Hauptprogramm in der Fruchthalle versetzt die Zuhörer mit den Rosevalley Sisters unter anderem in die Swing-Ära der 30er und 40er Jahre, Klavierklänge werden ebenso geboten wie eine Show à la Stomp, einer Percussion-Band – Dominik Schad und Adrien Kauer-Rako erschaffen aus allem, was für sie greifbar ist, Klänge, Rhythmen und Bewegungen – „nur nicht aus Musikinstrumenten“, erklärt Punstein.

„Brass Machine“ feiert 25. Jubiläum

Zur vorgerückten Stunde (23.05 Uhr) feiert „Brass Machine“ dann nicht nur das Stadtjubiläum, sondern auch ihr eigenes 25-jähriges Bestehen. Die Band spielt neben bekannten Liedern im eigenen Stil auch zahlreiche eher selten gecoverte Songs der Musikgeschichte. Ab 0.25 Uhr wird dem Publikum dann mit „Krüger rockt!“ nochmal richtig eingeheizt. Statt des gewohnten Chill-outs, klingt der Abend in diesem Jahr ab 1.05 Uhr in der Fruchthalle mit dem „Trio Quatro“ aus, das Brass-Sound und Electro Beats miteinander vereint.

Die Eintrittsbändchen kosten 16 Euro für Erwachsene, ermäßigt 12 Euro und 13 Euro mit der RHEINPFALZ-Card. Nur an den Abendkassen erhältlich sind die Familieneintrittsbändchen zu 39 Euro (für zwei Erwachsene mit ihren Kindern) und ab Mitternacht die Late-Night-Bändchen für 6 Euro. Inkludiert ist in den Eintritt auch die Nutzung des Regionalverkehrs der Bahn (S-Bahnen, RE und RB) sowie der Busse am Veranstaltungstag bis 3 Uhr.

Die Broschüre mit dem kompletten Programm der „Langen Nacht der Kultur“ sowie allen Informationen zu Vorverkaufsstellen liegt bei teilnehmenden Institutionen aus. Sie kann auch unter www.kaiserslautern.de im Bereich Kultur/Veranstaltungen heruntergeladen werden.