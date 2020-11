Die „Enkel-Masche“ von Telefonbetrügern funktioniert offenbar noch in vielen Fällen, sonst würden es die Gauner nicht immer wieder damit versuchen. So meldet die Polizei aus Stadt und Landkreis eine ganze Reihe Betrugsversuche – die allesamt erfolglos geblieben sind. Ein 85-Jähriger aus Kaiserslautern hatte beispielsweise just beim Anruf Besuch von seiner echten(!) Enkelin: Gegen 13.20 Uhr erhielt der Senior einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer. Es meldete sich eine unbekannte Frau, die sich als seine Enkelin ausgab. Weil der 85-Jährige Hörprobleme hat, übergab er den Telefonhörer seiner echten Enkelin, die sich gerade bei ihrem Opa aufhielt – und unmittelbar danach beendete die Anruferin das Gespräch.