Der Ministerrat hat auf Vorschlag von Innenminister Michael Ebling beschlossen, weitere rund zwölf Millionen Euro für die Konversion des ehemaligen Pfaff-Geländes in Kaiserslautern bereitzustellen. Die Fördermittel können in den kommenden Jahren in mehreren Tranchen bewilligt werden. Bislang wurde die Entwicklung der Gewerbebrache hin zu einem attraktiven städtischen Quartier mit rund 20 Millionen Euro unterstützt, sodass nun eine Gesamtförderung in Höhe von rund 32 Millionen Euro in Aussicht steht, teilt das Innenministerium mit.

„Das ehemalige Pfaff-Gelände ist für die Stadt Kaiserslautern ein Entwicklungsgebiet mit riesigem Potenzial und einmaligen Chancen“, sagte Innenminister Ebling. „Die Neugestaltung des Areals in Innenstadtnähe wird dem Wirtschafts- und Wohnstandort Kaiserslautern weitere kraftvolle Impulse geben. Die Stadt treibt die Entwicklung mit einer städtebaulich und ökologisch zukunftsweisenden Planung voran. Das Land unterstützt die Entwicklung des Pfaff-Areals dabei partnerschaftlich.“

Die Mittel stammen aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Mit diesem Förderprogramm werden Städte und Gemeinden dabei unterstützt, den wirtschaftlichen und demographischen Wandel positiv zu begleiten.

„Gerade Stadtteile im Umbruch brauchen unsere volle Unterstützung. Es geht darum, sie für die Zukunft lebenswert zu gestalten. Die Entwicklung des ehemaligen Pfaff-Areals zu einem lebendigen und attraktiven urbanen Quartier ist ein Paradebeispiel dafür, was die Städtebauförderung leisten kann“, so der Innenminister.