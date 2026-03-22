Am Samstag, 28. März, beteiligen sich Tausende Städte weltweit an der Earth Hour, der symbolträchtigen Aktion, um ein Zeichen gegen Energieverschwendung und für mehr Klimaschutz zu setzen. Auch Kaiserslautern gehört erneut zu den engagierten Kommunen und wird an diesem Abend ab 20.30 Uhr zahlreiche Gebäudebeleuchtungen ausschalten. 16 markante Bauwerke und Einrichtungen stehen für eine Stunde in völliger Dunkelheit: Fruchthalle, 23er-Denkmal in der Fruchthallstraße, Casimirschloss, Kaiserpfalz, Marmorskulpturen vor dem Pfalztheater, Burgruine Hohenecken, Elf-Freunde-Kreisel, Fußballspieler-Plastik am Philipp-Mees-Platz, Unionskirche, Apostelkirche, Gelöbniskirche Maria Schutz, Sankt-Martin-Kirche, Marienkirche, Stiftskirche, Pfalzgalerie sowie die Kunstwerke vor der Pfalzgalerie.

Die Stadtverwaltung ruft auch die Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, am 28. März ein Zeichen zu setzen und um 20.30 Uhr die Lichter für eine Stunde zu löschen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sich aus organisatorischen und technischen Gründen die Abschaltung der Beleuchtung an manchen Gebäuden möglicherweise länger hinziehen könnte als die anvisierte Stunde.