Unter dem Motto Licht aus – Klimaschutz an werden über den gesamten Globus am Samstag Menschen ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausschalten und damit in der sogenannten Earth Hour ein Zeichen für einen respektvollen Umgang mit der Erde setzen.

„In der Stadt wollen wir an einigen Gebäude für eine Stunde das Licht ausschalten“, erklärt Umweltdezernent Peter Kiefer und hofft auf viele Unterstützer am Samstag, 27. März, die es zu Hause oder im Unternehmen ebenfalls dunkel werden lassen.

„Außerdem wollen wir allen Klima-Aktivisten ein Gesicht geben“, sagt Kiefer. Das funktioniere so: Jeder, der ein Foto von sich oder einem persönlichen Klimaschutz-Motiv macht und an die E-Mail-Adresse klimaschutz@kaiserslautern.de sendet oder mit dem Hashtag #earthhourkl21 öffentlich auf seinem Instagram- oder Twitter-Account einstellt, findet sich auf einer digitalen Social Wall unter https://my.walls.io/earthhourkl21 wieder und nimmt an einer Preisverlosung teil. Der Fantasie in Sachen Bildmotiv seien dabei keine Grenzen gesetzt. „Mitmachen ist wirklich ganz einfach, hat große Signalwirkung und lässt sich auch zu Zeiten von Corona mühelos von zu Hause aus gestalten“, unterstreicht der Beigeordnete.

Info