Friedrich Engels, der zusammen mit Karl Marx das Kommunistische Manifest verfasst hat, war Anfang Juni 1849 für 24 im Cantonsgefängnis in Kaiserslautern in der Mühlstraße inhaftiert, steht in seiner Lebensgeschichte.

In einer Wirtschaft in Kirchheimbolanden soll er abfällige Äußerungen über die Aufständischen der 1848er Revolution gemacht haben. Ein Mitglied der provisorischen Pfälzischen