Weil ein Jugendlicher zunächst vor der Polizeikontrolle flüchtete und sich anschließend gegen die Verhaftung wehrte, bilanziert die Polizei einen Einsatz mit letztlich drei Verletzten.

Eine Streife der Polizei wollte am Sonntagabend den Fahrer eines Elektrorollers kontrollieren. Der Jugendliche war laut Polizei um 19.30 Uhr mit seinem privaten Gefährt ohne Versicherungskennzeichen auf dem Bürgersteig in der Karl-Marx-Straße unterwegs. Die Anhaltezeichen der Polizei missachtete der Fahrer laut Polizei und flüchtete in Richtung Stiftsstraße. Die Beamten verfolgten den E-Scooter. Der 17-Jährige stürzte und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Auf dem Weihnachtsmarkt holten ihn die Einsatzkräfte schließlich ein und hielten ihn fest. Der Beschuldigte wehrte sich dagegen. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Sie nahmen ihn mit zur Dienststelle, wo ein Atemalkoholtest negativ ausfiel. Weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Bei dem Einsatz erlitten der Beschuldigte und zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Auf den Tatverdächtigen kommen nun laut Polizei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.