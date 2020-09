Der Elektrotretroller-Verleih Tier baut nach eigenen Angaben seine bisherigen Maßnahmen zur Ordnung falsch abgestellter E-Scooter im öffentlichen Raum aus und startet in Kaiserslautern und Ludwigshafen eine Initiative, um Fälle dieser Art zu reduzieren. Der Berliner Mikromobilitätsanbieter kündigt an, ab sofort eine Fuß-Patrouille loszuschicken, um nicht korrekt abgestellte E-Scooter an Verkehrsknotenpunkten und in stark frequentierten Gebieten umzuparken.

Die aus zusätzlich eingestelltem Personal bestehende Patrouille soll demnach täglich im Einsatz sein und eine Ergänzung zu den bisherigen Maßnahmen des Unternehmens bieten. Als Beispiel nennt Tier die Aufklärungsarbeit über ihre eigene App und über digitale Kommunikationskanäle. Passanten, denen E-Scooter auffallen, die nicht ordnungsgerecht abgestellt sind, können sich telefonisch an die auf den E-Scootern angebrachte Telefonnummer oder schriftlich an den Kundenservice unter support@tier.app wenden. Das Unternehmen verspricht: „Die lokalen Teams vor Ort entfernen die Scooter dann zeitnah, beziehungsweise parken sie um.“

Wegen falsch abgestellter E-Scooter kam es in Kaiserslautern mehrfach zu Problemen, wie zahlreiche Nutzerkommentare und Leserzuschriften auf einen Artikel zum Thema zeigten.