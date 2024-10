E-Scooter sind aus dem Stadtbild von Kaiserslautern nicht mehr wegzudenken. Die Polizei allerdings blickt in Sachen E-Scooter „auf eine ernüchternde Bilanz“. Allzu oft habe sie eingreifen müssen – meist wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Zudem seien immer wieder E-Scooter-Fahrer auf Gehwegen und in der Fußgängerzone unterwegs. Ab Montag, 4. November, soll es daher verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet geben. Am Dienstag, 5. November, gibt es von 12 bis 15 Uhr einen Infostand in der Mall.