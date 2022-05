Die Polizei hat wie angekündigt am Mittwoch in Kaiserslautern mehrere E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Witterungsbedingt waren wenige Personen in der Stadt unterwegs, insgesamt unterzogen die Beamten 41 E-Scooter-Fahrer einer Überprüfung. Neben Aufklärungsgesprächen mit präventivem Charakter, fiel ein Fahrer durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ein Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er zuvor den Gehweg befuhr. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde verwarnt, da er ohne gültige Versicherung unterwegs war. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten.