Die Kaiserslauterer Polizei hat am Wochenende zahlreiche E-Scooter-Fahrer kontrolliert, die berauscht, unter Alkoholeinfluss und mit nicht versicherten Rollern unterwegs waren. Am meisten Alkohol intus hatte ein 28-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern, den die Beamten in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht in der Fischerstraße stoppten. 1,96 Promille ermittelten die Polizisten bei dem E-Scooter-Fahrer, auf den ein Strafverfahren zukommt.

Die Weiterfahrt untersagt wurde auch zwei 20-jährigen E-Scooter-Fahrer, die die Polizei in der Nacht auf Samstag kontrollierte. Bei dem jungen Mann, den die Beamten um 2.30 Uhr am Fackelrondell stoppten, ergab der Alkoholtest 0,32 Promille, 0,4 Promille waren es bei dem Heranwachsenden, der um 3 Uhr in der Zollamtstraße unterwegs war, so die Polizei.

Gruppe mit E-Scootern gestoppt

Rund 20 Minuten später stoppten die Beamten in der Martin-Luther-Straße vier Personen im Alter zwischen 23 bis 33 Jahre auf E-Scootern. Hier ergaben die Alkoholtests Werte zwischen 0,48 bis 1,35 Promille. Einem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, weiterfahren durfte die Gruppe nicht, so die Polizei. Die stoppte gegen 6.30 Uhr am Samstag schließlich einen alkoholisierten 30-Jährigen aus dem Landkreis in der Hohenecker Straße. 1,35 Promille zeigte der Alkoholtest bei dem E-Scooter-Fahrer, auf den ein Strafverfahren zukommt und dem eine Blutprobe entnommen wurde.

Eine Blutprobe musste laut Polizei bereits am Freitagabend gegen 19.15 Uhr ein 24-Jähriger aus Kaiserslautern abgeben. Denn der Mann war in der Friedrichstraße nicht nur ohne Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter unterwegs, sondern er stand laut Polizei auch noch unter Drogeneinfluss.