Ein E-Scooter-Fahrer und eine Fußgängerin sind sich am Mittwoch in der Schneiderstraße sozusagen in die Quere gekommen. Die Fußgängerin trug Verletzungen davon. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-jährige E-Scooter-Fahrer nach den derzeitigen Erkenntnissen auf dem Gehweg in Richtung Fruchthallstraße, als die 46-jährige Fußgängerin den Zebrastreifen im Einmündungsbereich Schneiderstraße/Fruchthallstraße überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer. Die Fußgängerin zog sich Verletzungen zu und ging zum Arzt, um sich behandeln zu lassen. Anschließend meldete sie den Vorfall der Polizei. Die Personalien des Rollerfahrers stehen fest. Der junge Mann erhält eine Vorladung zur Inspektion, um seine Aussage zu machen.