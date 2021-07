Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter ist es am Mittwochnachmittag in der Königstraße gekommen. Dabei zog sich die E-Scooter-Fahrerin Verletzungen zu. Den Angaben der Polizei zufolge kam es gegen 14 Uhr zu dem Unglück, als eine Autofahrerin mit ihrem Wagen aus der Friedrich-Engels-Straße kam und in die Königstraße abbiegen wollte. Dabei übersah die 62-jährige Frau am Steuer den von links herannahenden Elektroroller, der in Richtung Hartmannstraße unterwegs war.

Durch die folgende Kollision stürzte die 23-jährige Rollerfahrerin auf die Straße, sie verletzte sich dabei an der Schulter und zog sich auch Schürfwunden zu. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auto und E-Scooter wurden beschädigt.