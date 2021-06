Am Montag stoppte die Polizei wieder etliche E-Scooter-Nutzer – aus unterschiedlichen Gründen.

Beispielsweise war ein E-Scooter-Fahrer am Montagnachmittag in der Mannheimer Straße während der Fahrt sichtlich abgelenkt. Nicht nur, dass er beim Fahren sein Mobiltelefon nutzte, er trug auch Kopfhörer, so dass nicht mit Sicherheit gesagt werden konnte, ob er mögliche Gefahren im Straßenverkehr überhaupt akustisch wahrnahm. Die Streife stoppte den Mann und erläuterte ihm sein Fehlverhalten. Der 34-Jährige zeigte sich einsichtig und verstaute sowohl Handy als auch Kopfhörer in seinem Rucksack, bevor er weiterfuhr. Wegen der Handy-Nutzung erhält der Mann eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Am Abend hatten es Polizeibeamte dann im Stadtgebiet wieder mit Fahrern zu tun, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Unter anderem wurde gegen 21 Uhr in der Kantstraße ein 24-Jähriger erwischt, der einen E-Scooter benutzte, obwohl er Drogen intus hatte. Ebenso ein anderer E-Scooter-Fahrer, der kurz zuvor auf seinem Weg von der Barbarossastraße in Richtung Hegelstraße aufgefallen war. Auch er wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten.