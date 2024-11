Die rund 1150 grünen E-Scooter in Kaiserslautern müssen ab Donnerstag, 7. November, über eine andere App ausgeliehen werden. Einer Mitteilung zufolge erfolgt die Leihe künftig nicht mehr über die Tier-App, sondern über die Dott-App.

Hintergrund ist, dass Tier-Dott, Anbieter für geteilte E-Scooter und E-Bikes Anfang Oktober bekanntgegeben hatte, künftig unter dem Markennamen Dott aufzutreten. Das E-Scooter in der Stadt werden nach und nach mit den entsprechenden Logos beklebt, der Austausch der Akkus, die Wartung und das Umparken übernimmt nach wie vor dasselbe Team. Die Umstellung auf die Dott-App geht so: App herunterladen, Konto erstellen und Zahlungsdaten hinzufügen. Wer bereits die aktuellste Version der Tier-App nutzt, kann sich mit seinem Account auch in der Dott-App einloggen – im Anschluss müssen die Zahlungsdaten aktualisiert werden.

Um einen Roller auszuleihen, ist der QR-Code am Lenker des Fahrzeugs abzuscannen. Dann muss der Start der Miete bestätigt werden. Für Fahrten in Kaiserslautern wird eine Aktivierungsgebühr in Höhe von einem Euro sowie 29 Cent pro Minute fällig. Gezahlt werden kann mit Paypal, Kreditkarte und Apple Pay.