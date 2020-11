Diebe haben am Wochenende in der Kanalstraße aus einer Garage einen E-Scooter gestohlen. Irgendwann zwischen Freitagabend und Sonntagmittag schnappten sich Unbekannte das Gefährt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Garage war offen. Der Roller mit der Aufschrift „City Blitz“ war nicht besonders gesichert. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.