E-Bikes sind in. Spätestens seit der Corona-Pandemie entdecken viele Menschen das Fahrrad mit Elektromotor als gesundes und umweltfreundliches Verkehrsmittel. An der Erfolgswelle hofft Tobias Hopf mit seinem kürzlich in der Merkurstraße eröffneten Fachgeschäft teilhaben zu können. Dabei helfe ihm die Marktmacht des Franchise-Unternehmens.

Noch immer installieren die Handwerker neue Scheinwerfer, stellen die Gasheizung nach und schrauben an der großen Wanduhr. Und das, obwohl das neue Geschäft schon im Sommer dieses