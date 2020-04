Betrüger haben vergangene Woche versucht, einen mehrstelligen Geldbetrag bei einem Kaiserslauterer Unternehmen zu ergaunern. Zunächst verschickten sie nach Polizeiangaben E-Mails an Mitarbeiter. In den Nachrichten wurden Angestellte aufgefordert, Geschenkgutscheine eines Online-Händlers zu kaufen. Die Codes der Gutscheine sollten sie an den Absender der E-Mails, angeblich handelte es sich um den Geschäftsführer des Unternehmens, zurücksenden.

Einen Tag später versuchten die Betrüger mit einer gefälschten E-Mail bei der Leiterin der Finanzabteilung den Kontostand der Firma zu erfragen. Sie versuchten die Frau zu einer Auslandsüberweisung zu bewegen. Die Finanzchefin und die Mitarbeiter erkannten die Betrugsmasche. Sie reagierten nicht auf die Nachrichten, sondern informierten die Polizei.