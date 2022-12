Zum Ende dieses Jahres entfällt in Kaiserslautern die Gebührenbefreiung für Elektrofahrzeuge beim Parken.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bedeutet das, dass Fahrzeuge mit E-Kennzeichen ab dem 2. Januar 2023 allen anderen Kraftfahrzeugen gleichgestellt sind und für das Parken die ganz normalen Gebühren innerhalb der Parkraumbewirtschaftung entrichten müssen. „Dies gilt auch während des Ladevorgangs an E-Ladesäulen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Parkgebühr beträgt in der Kernzone einen Euro für 30 Minuten, bei einer Höchstparkdauer von drei Stunden und in der Randzone einen Euro für 60 Minuten. Ein Tagesticket kostet in der Randzone fünf Euro. Die Gebührenpflicht besteht montags bis samstags in der Zeit von 8 Uhr bis 19 Uhr, mit Ausnahme an Feiertagen. Eine Übersicht über die Abgrenzung der Zonen ist auf der städtischen Homepage abrufbar: