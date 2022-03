Auf dem Kirchplatz vor der Otterberger Abteikirche hat die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eine Ladestation für E-Bikes installiert. Insgesamt stehen drei Fächer mit sechs Steckdosen zur Verfügung, teilt Bürgermeister Harald Westrich (SPD) mit. „Möglich ist es, den Akku im Fach zu deponieren und laden zu lassen oder auch das Ladekabel aus der Station direkt an das E-Bike anzuschließen.“ Mit der Ausweisung des Nordpfälzer Höhenradwegs, dem ersten E-Bike-Radweg in der Region, hätten auch diverse Ladestationen finanziert werden können, sagt Westrich: Neben der Otterberger gibt es auch noch eine Ladesäule an der Westpfalzhalle in Niederkirchen. Der Nordpfälzer Höhenradweg hat eine Länge von 66 Kilometern und führt über Höhen und durch Täler von Otterberg über Heiligenmoschel, Niederkirchen in den Kreis Kusel nach Wolfstein und Rothselberg sowie anschließend über Sulzbachtal, Mehlbach und Otterbach zurück zum Ausgangspunkt.