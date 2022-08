Ein nagelneues E-Bike im Wert von fast 4000 Euro haben Diebe in der Nacht auf Sonntag gestohlen. Das Elektro-Fahrrad war zwischen 19 Uhr und ein Uhr in der Hauptstraße vorm Sportheim abgestellt, berichtet die Polizei. Mit einem Fahrradschloss war das E-Bike an einen Anhänger gekettet. Als der 59-jährige Besitzer nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass sich Unbekannte bereits mit dem E-Bike auf und davon gemacht hatten. Das Fahrradschloss nahmen die Diebe ebenfalls mit. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Diebstahls und fragt: „Wem ist das goldfarbene E-Bike der Marke GIANT aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben?“ Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 bei der Polizei melden.