Kaiserslautern E-Bike-Diebstahl in der Bahnhofstraße: Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten suchen den Eigentümer des Fahrrads.
Die Beamten suchen den Eigentümer des Fahrrads.

Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines E-Bikes. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Das schwarz/weiße Elektro-Fahrrad der Marke Fischer stand demnach in der Bahnhofstraße, als eine 25-Jährige es von dort am Dienstag gegen 10 Uhr mutmaßlich entwendete. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Mountainbikes.

Zeugen werden wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden.

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