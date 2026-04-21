Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines E-Bikes. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Das schwarz/weiße Elektro-Fahrrad der Marke Fischer stand demnach in der Bahnhofstraße, als eine 25-Jährige es von dort am Dienstag gegen 10 Uhr mutmaßlich entwendete. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Mountainbikes.

Zeugen werden wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden.