Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Dart-Bundesliga nimmt an diesem Wochenende wieder Fahrt auf. Mit dabei in der Gruppe Süd zwei Mannschaften aus Kaiserslautern, die am Samstag aufeinander treffen. Der Dartverein Kaiserslautern und der Dartclub Nostra Dart Mus.

Das Duell findet allerdings nicht in der Barbarossastadt, sondern in Wolfsölden statt. Dort beginnt keine neue Saison. Die vor einem Jahr begonnene Spielzeit mit zwei Spieltagen wird als Doppelsaison 2020/22