Der DV Kaiserslautern spielt in der Dart-Bundesliga um den Titel. Als Vierter der Gruppe Süd ist das Team für das Finale qualifiziert, das am Wochenende in Kiebitzreihe stattfindet.

In den Gruppenspielen am Samstag trifft das Team um Mannschaftsführer Ralf Schehrer auf den Zweiten der eigenen Gruppe und noch amtierenden deutschen Meister, den Dartclub Dartmoor Darmstadt. Gegner