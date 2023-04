Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Dartverein Kaiserslautern hat am letzten Spieltag in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga sein Möglichstes getan. Ob das zur Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft ausreicht, ist noch offen. Denn Anfang Mai stehen noch drei Nachholspiele auf dem Programm. Dabei kann der Dartspub Walldorf das Team aus der Barbarossastadt noch vom dafür notwendigen vierten Platz verdrängen.

Der Dartverein Kaiserslautern gewann gegen Dartspub Walldorf in einer spannenden Begegnung mit 7:5 und holte sich nach einer Aufholjagd in den Doppeln in der letzten Paarung gegen den DC Hawks Vilsbiburg