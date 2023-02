Als Gewinner des Dart-Verbandspokals wird die zweite Mannschaft des Dartvereins Kaiserslautern Rheinland-Pfalz beim Turnier um den Pokal des Deutschen Dart-Verbandes (DDV) in Hanau vertreten. Beim Turnier im nordpfälzischen Ilbesheim sicherte sich die Mannschaft aus der Barbarossastadt den Pokal durch einen 5:2-Erfolg über den Dartsportclub Bandits Kastellaun I.

Gespielt wurde in vier Gruppen mit jeweils drei Mannschaften. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Halbfinals. Die Lauterer siegten souverän in den Gruppenspielen. Sie feierten einen 7:2-Erfolg gegen den Sportverein Lila I. Für den 4:2-Zwischenstand nach den Einzeln sorgten Mario Henn (3:2), Kai Kreuls (3:1), Thomas Cassagne (3:1) und Marvin Baab (3:1). Ohne Punkte blieben Michael Tuchel (2:3) und Udo Giese (1:3). Damit war es für die Lilas vorbei. Denn die drei Doppel gewannen Kai Kreuls/Marvin Baab (3:0), Thomas Cassagne/Markus Braun (3:0) und Michael Tuchel/Marion Henn mit 3:2. Gegen den Dartclub Ilbesheim I war die Partie zunächst ausgeglichen. Nach dem 3:0 von Mario Henn folgte ein 1:3 von Udo Giese, ein 3:0 durch Kai Kreuls und ein 0:3 von Marvin Baab. Michael Tuchel brachte mit dem 3:2 das Team wieder in Front und Thomas Cassagne hatte beim 0:3 keine Chance. Die Doppel sicherten wieder einmal den Sieg: Thomas Cassagne/Markus Braun (3:1), Mario Henn/Michael Tuchel (3:0) und Marvin Baab/Kai Kreuls (3:0) trugen ihren Teil zum 6:3-Erfolg bei.

Klare Sache

Im Halbfinale besiegte der DV Kaiserslautern II den Dartsportverein Donnersberg I deutlich mit 5:1. Christoph Maas brachte den Donnersberger Verein mit einem 3:2 gegen Markus Braun in Front. Doch die nächsten Einzelpaarungen waren so einseitig, dass die Partie bereits vor den Doppelspielen entschieden war. Die Punkte für Kaiserslautern holten Marvin Baab (3:0), Mario Henn (3:2), Thomas Cassagne (3:0), Kai Kreuls (3:2) und Michael Tuchel (3:0).

Mit dieser souveränen Leistung im Rücken ging das Team aus der Barbarossastadt ins Finale. Die Begegnung begann holprig für die Kaiserslauterer. Nach einem 0:2-Rückstand nach Mario Henn (2:3) und Markus Braun (0:3) drehte der DV aber auf und überzeugte in den nächsten vier Einzeln. Punkte holten Michael Tuchel (3:1), Kai Kreuls (3:1), Marvin Baab (3:0) und Thomas Cassagne (3:0) zum 4:2-Zwischenstand. Schon das erste Doppel mit Thomas Cassagne und Markus Braun sorgte mit seinem 3:0-Sieg für den 5:2-Erfolg und sicherte den Pokalgewinn.