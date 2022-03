Der achte und letzte Spieltag steht am Wochenende für die beiden Kaiserslauterer Vereine in der Dart-Bundesliga an und es wird eine Vorentscheidung über die Teilnahme an der Endrunde fallen. Allerdings stehen Anfang Mai noch drei Nachholspiele auf dem Programm, die die Tabelle noch einmal verändern können.

Der Dartverein Kaiserslautern hat Heimrecht und spielt wieder im Sportheim „Falkenstein“ in Queidersbach. Um die Chance auf die Endrundenteilnahme zu wahren, muss der DV beide Begegnungen gewinnen. Derzeit ist das Team um Mannschaftsführer Ralf Schehrer Tabellenfünfter. Der letzte Platz, der zur Teilnahme am zweitägigen Finale berechtigt, ist Rang vier. Davor liegen ebenfalls mit jeweils 17 Punkten Dartspub Walldorf und Dartcub Dartmoor Darmstadt, die beide noch je zwei Nachholspiele zu absolvieren haben. Deshalb muss der Dartverein die vier möglichen Punkte einfahren und auf Ausrutscher der Konkurrenten hoffen.

„Die Teilnahme an der Endrunde ist nicht zwingend“, hatte der Mannschaftsführer schon während der Meisterschaftsrunde geäußert. Aber es sei eine schöne Sache, in der Endphase mit dabei zu sein. Beide Gegner am letzten Spieltag liegen vor der Mannschaft aus der Barbarossastadt. Der Dartspub Walldorf und mit einem Zähler mehr der Dartclub Hawks Vilsbiburg. Kann Kaiserslautern beide Spiele gewinnen, liegt es zumindest vor einem dieser Mannschaften. Denn es kommt an diesem Tag auch auf ein direktes Aufeinandertreffen. Die endgültige Entscheidung fällt aber erst Anfang Mai.

Zufrieden mit Platz sechs

Für den Dartclub NostraDart Mus Kaiserslautern ist die Endrunde kein Thema. „Wir wollten frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Das ist uns gelungen“, freut sich Mannschaftsführer Andreas Altmaier. Seit dem letzten Spieltag und den vier Punkten in Vilsbiburg hat das Team mehr als das angepeilte Ziel erreicht. Platz sechs ist dem DC sicher „und mehr kann es eigentlich nicht mehr werden“, so der zufriedene Mannschaftsführer. Nostra DartMus muss wieder weit reisen: 390 Kilometer sind es nach Markt Indersdorf-Niederroth. Dort trifft das Team zunächst auf den Dartclub Black Birds aus Kelheim, der mit einem Vorsprung von drei Punkten die Tabelle anführt und als sicherer Endspielteilnehmer gilt.

Nur eine Niederlage und ein Unentschieden bei zehn Siegen ist eine stolze Bilanz für den Gegner des DCs, der als Außenseiter gilt. „Aber im Dart sind auch Überraschungen möglich“, erklärt Andreas Altmaier lächelnd. Sicher dürfte der Sieg gegen Irish Folk Pub München sein, das Team, das nach einem Unentschieden und 13 Niederlagen bereits als Absteiger feststeht. „Dennoch darf dieser Gegner nicht unterschätzt werden. Die Spieler wollen nochmals ihre Leistungsstärke zeigen, und deshalb bleiben sie gefährlich“, warnt der Mannschaftsführer.