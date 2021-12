Die Zwischenbilanz für den 39. Kulturmarkt vor Weihnachten in der Fruchthalle fällt zwar nicht ganz so positiv aus wie in vergangenen Jahren. Für Aussteller wie Besucher bleibt indes die gute Nachricht, dass der in normalen Zeiten stets rege besuchte vorweihnachtliche Markt bis zum 19. Dezember geöffnet bleibt.

Der Kulturmarkt sei gut angelaufen; allerdings sei schon weniger los als sonst, berichtete Claudia Mühlberger vom Kulturreferat. Als einen „Riesengrund“ für die geringere Resonanz habe sich zu ihrer eigenen Überraschung das Fehlen der Cafés für die Mittagszeit und einen Nachmittagskaffee herausgestellt. Manche Leute hätten Angst, andere keine Lust oder sie seien völlig verwirrt bezüglich der geltenden Regeln.

Insgesamt laufe das Geschäft durchwachsen, so Mühlberger: „Aber die Leute, die kommen, kaufen auch.“ Dank der Gemeinschaft, die sich mit den Jahren unter den Ausstellern entwickelt habe, sei die Stimmung unter den Leuten, die sich zwei Jahre nicht gesehen hätten, total gut. Allerdings hätten sehr viele Aussteller, vor allem aus karitativen Kreisen, abgesagt. Überraschenderweise hätten sich – bedingt durch Absagen in anderen Städten – aber auch spontan neue Aussteller bei ihr gemeldet, so die Organisatorin. Für den Kulturmarkt sieht sie darin eine tolle Chance. Den Neuen habe die Fruchthalle gefallen, sie wollten wiederkommen.

Aktuell sind unter den Neuen ein Stand mit einer Auswahl handgestrickter Socken in vielen Farben, dazu eine Ausstellerin, deren Auswahl an Häkelteilchen bis zu aparten Henkeltässchen reicht. Eine dritte neue Ausstellerin hat ihrer „unbremsbaren Sucht zum Kreieren“ folgend, originelle Leuchtwichtel, Kuschelkissen und Kosmetiktaschen mitgebracht.

Der Kulturmarkt in der Fruchthalle ist täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Es gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen) samt Maskenpflicht. Bei der Einlasskontrolle wird die Anzahl der Besucher gezählt. Bis zu 54 Personen gleichzeitig sind erlaubt.