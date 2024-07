Dass die Mall abends und am Wochenende seit einiger Zeit geschlossen ist, hatten Bewohner, Lokalbetreiber und Hoteliers vom Kotten kritisiert. Vertraglich vereinbart sei, dass die Passage von der Fackel- in die Mühlstraße rund um die Uhr geöffnet ist, bestätigte die Stadt. „Ab Dienstag ist der Durchgang wieder 24 Stunden offen“, gibt Sabine Friedrich, Managerin des Mall-Betreibers ECE, auf Nachfrage Entwarnung. Wegen eines technischen Defekts sei eine Reparatur nötig gewesen. „Die verschiebbaren Glaselemente waren in ihrer Funktion außer Betrieb“, erläutert sie, „und die Ersatzteile waren nicht so schnell lieferbar“. Das Rolltor – das den Durchgang von den Geschäften trennt – funktioniere nun auf andere Art und Weise, weshalb die Anlage aus Sicherheitsgründen, zum Beispiel wegen des Brandschutzes und der Belüftung, von Fachleuten neu abgenommen werden müsse. „Und die Feuerwehr muss uneingeschränkten Zugang haben“, ergänzt sie.