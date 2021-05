Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter eines Ladendiebstahls identifiziert. Seine Beute, zwei Staubsaugerroboter, hat er bereits verkauft.

Dem Mann wird vorgeworfen, Anfang des Monats aus einem Supermarkt in der Mainzer Straße zwei Staubsaugerroboter gestohlen zu haben, teilte die Polizei mit. Die Beamten kamen dem 40-Jährigen eher zufällig auf die Spur. Sie trafen ihn in anderer Sache in einer Wohnung im Stadtgebiet. Sein Aussehen stimmte mit der Personenbeschreibung des Täters überein, außerdem trug der Mann die gleiche Kleidung wie der Dieb. Mit der Tat konfrontiert räumte der 40-Jährige ein, die Saugroboter gestohlen zu haben. Er hatte sie bereits verkauft. Der Verdächtige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Die Ermittlungen dauern an.