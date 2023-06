Ein Wolf ist im Landkreis Kaiserslautern gesichtet worden. Fachleute des Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt haben ein Video ausgewertet, das das Tier zeigt und bestätigt: Es handelt sich tatsächlich um Meister Isegrim und nicht, wie in den sozialen Netzwerken vermutet, um einen Husky. Dort sorgte das Video, das eine Autofahrerin gemacht haben soll, für Furore. Demnach habe die Frau das Tier am 25. Mai gegen 21 Uhr am Ortseingang von Baalborn gesehen und dort auch das Video von dem Vierbeiner aufgenommen. Alter und Geschlecht des Tieres, und wo es sich jetzt aufhält, sind laut Kluwo nicht bekannt.

Verbandsgemeinde kein Präventionsgebiet

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn liegt außerhalb der drei Präventionsgebiete, die in Rheinland-Pfalz ausgewiesen wurden. Das bedeutet, dass Nutztierhalter hier bisher noch keine Förderung vom Land für Elektrozäune oder Herdenschutzhunde erhalten. Für Nutztiere, die nachweislich von dem Großkarnivoren getötet wurden, zahlt das Land aber eine Entschädigung. Zuletzt war ein Wolf in Frankenstein nachgewiesen worden: Mittels DNA-Proben an Schafen, die im Dezember und dann noch einmal im Februar auf einer Weide im Diemersteiner Tal gerissen wurden.

Das Kluwo in Trippstadt wurde 2021 als zentrale Anlaufstelle für Fragen zu Luchs und Wolf geschaffen. Im Monitoring erfasst und analysiert das Kluwo alle Hinweise und Meldungen zu den beiden Großkarnivoren. Darüber hinaus ist es sowohl der Ansprechpartner für die Beratung und Förderung von Präventionsmaßnahmen als auch für die Abwicklung von Ausgleichszahlungen im Fall von wolfs- oder luchsbedingten Nutztierübergriffen.

Was das Koordinationszentrum Luchs und Wolf macht