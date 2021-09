Die Preisträger des Dietrich-Oppenberg-Medienpreises 2021 stehen fest: Unter ihnen findet sich das Duo Wortlaut in Person der Kaiserslauterer Autorin Madeleine Giese und des Pfalztheater-Schauspielers Rainer Furch.

Die Auszeichnung geht an fünf Autoren, die in ihrer Arbeit die Bedeutung des Lesens herausragend thematisieren. Eine Jury aus Vertretern von Presse, Stiftung Lesen, Stiftung Presse-Haus NRZ und der Familie Oppenberg hat Beiträge aus Print, Online, Radio und Fernsehen gesichtet. Die Auszeichnung ist mit 6000 Euro dotiert, die zwischen den drei besten Beiträgen und dem Sonderpreis aufgeteilt werden. Letzterer geht an das Duo Wortlaut.

„Madeleine Giese und Rainer Furch haben zum Welttag des Buches mitten im Corona-Lockdown eine ganz und gar außergewöhnliche Live-Stream-Lesung gestaltet. Dafür haben sie großen Rechercheaufwand betrieben und eine unerschöpfliche Fülle literarischer Stimmen gefunden, um eine höchst unterhaltsame Collage zusammenzustellen. Mit ihrem erfrischenden und authentischen Auftritt lassen die beiden Worte lebendig werden und zeigen, mit wie viel Charme und Witz Autorinnen und Autoren auf die Kulturtechnik des Lesens schauen“, würdigt die Pressemitteilung das Lauterer Künstlerpaar.

Der Dietrich-Oppenberg-Medienpreis ist nach dem 2000 verstorbenen Gründer und langjährigen Herausgeber der NRZ Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung in Essen, Dietrich Oppenberg, benannt. Mit der Auszeichnung möchten die Stiftung Lesen und die Stiftung Presse-Haus NRZ ein Zeichen setzen für die Bedeutung des Lesens in einer freien Gesellschaft sowie eine lebendige Zeitungskultur fördern.