Das Frankenthaler Duo Neonlicht steht für modernen Schlager. In Kaiserslautern sind Nadine Ellrich und Julian Fiege bereits als Straßenmusiker bekannt. Jetzt gestalten sie den nächsten „Lauterer Sommerabend“ am Donnerstag am Stiftsplatz. Mit im Gepäck: die aktuelle Single.

Sie haben sich 2021 im „Fernsehgarten“ des ZDF kennengelernt und sind schon im Vorprogramm von Roland Kaiser aufgetreten: Nadine Ellrich und Julian Fiege starten in der Schlagerbranche