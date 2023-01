Brasilianische Musik bedeutet eine Vielfalt an Rhythmen, Melodien und Grooves, die das Duo Monica und Carlos zelebriert. Bei dem Nachholtermin am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr in der Kaiserslauterer Friedenskapelle, Friedenstraße 42, können sich Zuhörer mitreißen lassen.

Das Duo Monica und Carlos garantiert dem Publikum ein musikalisches Erlebnis voller Lebensfreude, verspricht die Ankündigung. Dieser Musikstil greift Folklore-Elemente auf, lässt Samba und Bossa nova einfließen und baut raffinierte Harmonien und einprägsame Melodien mit nachhaltiger Wirkung ein. Auf einfühlsame Weise nehmen die Musiker ihre Zuhörer mit auf eine klangvolle Reise.

Brasilianische Lebensfreude fürs Ohr

Monica Tomasi (Gitarre und Gesang) kommt aus Brasilien. Ihre Kompositionen sind modern und haben Persönlichkeit, ihr Stil bewegt sich zwischen Pop und Samba. Sie folgt keinem Mainstream und trifft mit ihrem individuellen musikalischen Konzept die Seele des ureigensten brasilianischen Liedes. Sie ist eine Künstlerin, die selbst von dem mitgerissen wird, was sie beeinflusst.

Carlos Abyazar (Bass und Gitarre) wurde 1970 in Santos, Brasilien, geboren. Er begann mit dem Musikstudium, als seine Mutter feststellte, dass er eine natürliche musikalische Begabung hatte. Im Alter von 19 Jahren erkannte Abyazar sein Interesse am Kontrabass und begleitete und spielte mit einigen berühmten brasilianischen Künstlern. Im Alter von 24 Jahren wurde er Musiker auf Kreuzfahrtschiffen. Heute lebt Carlos Abyazar seit zehn Jahren in Kaiserslautern und arbeitet als Musiker, Online-Lehrer für Musik und audiovisuelle Aufnahmen über das Internet.

Der Eintritt für das Konzert beträgt 13 Euro, ermäßigt elf Euro. Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vhs-kaiserslautern.de.