Das Duo Friends of U, bestehend aus Uwe Forsch und Wolfgang Sing, tritt am Mittwoch, 29. März, ab 19 Uhr in der Stadthalle Landstuhl auf. Auf dem Programm im Oberen Foyer stehen Pop- und Rockcover, aber auch eigene Stücke, vorgetragen auf zwei Gitarren und mit zweistimmigem Gesang. Mit dem Auftritt wird die von Uwe Forsch und Wolfgang Sing vor einigen Jahren gegründete Konzertreihe „SchönGehört“ neu belebt.

Am 29. März in der Stadthalle: Friends of U. Foto: Stadthalle landstuhl

Versprochen werden Lieblingssongs und Eigenkompositionen, interpretiert auf chillig-groovige Art und Weise – als „Einladung, dem Alltag zu entfliehen, zum Träumen und Verweilen“. Karten gibt es unter Telefon 06371 9234-44 oder direkt hier beim RHEINPFALZ-Kartenservice. Einlass zum Konzert ist um 18 Uhr.