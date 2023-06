Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs hat die Polizei zwei mutmaßliche Diebe schnappen können, die sich offenbar in größerem Stil Tabak unter den Nagel reißen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sitzt das Duo bereits in Untersuchungshaft.

Der Ladendieb hatte die Männer – 35 und 23 Jahre alt – am Dienstagmittag in einem Einkaufsmarkt in Kaiserslautern erwischt. Sie hatten dort Tabakwaren im Wert von 547 Euro mitgehen lassen. Die Ertappten waren dem Detektiv nicht unbekannt: Tags zuvor hatte er den beiden in Grünstadt die Tour vermasselt. Dort hatten sie es ebenfalls auf Zigaretten abgesehen.

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Männer in Untersuchungshaft zu stecken, kam ein Ermittlungsrichter nach: Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr wurden beide inhaftiert. Ihnen wird vorgeworfen, gewerbsmäßig zu stehlen. Heißt: Sie sollen sich mit fortwährenden Diebstählen eine regelmäßige Einnahmequelle verschafft haben.