Sarah Reeb, Turnierfechterin und Trainerin der Fechter der TSG Kaiserslautern, duelliert sich aktuell mit einem Kissen. Gut, dass die 27-Jährige den Pfälzerwald zum Joggen und Mountainbiken hat. Wer weiß, was das arme Kissen in Zeiten geschlossener Fechthallen noch hätte aushalten müssen.

Die TSG-Fechthalle in der Buchenlochstraße in Kaiserslautern ist dicht, ihr zweites Hobby Kanufahren gerade nicht gut machbar, das kratzt ordentlich am Gemüt von Sarah Reeb, Fechterin,