In unserem „Spiel des Tages“ empfängt der FV Weilerbach den SV Mackenbach. Am Samstag, 17 Uhr geht es in der Fußball-Bezirksliga zur Sache. Was sich die beiden Trainer für die Partie vorgenommen haben, verraten sie im RHEINPFALZ-Gespräch.

Eugen Müller (Weilerbach)

„In diesem Spiel steckt einige Brisanz. Zum einen ist es ein Derby, und zum anderen befinden sich beide Mannschaften nach zwei Spieltagen in einer